В Киеве появились плакаты с обезображенной Юлией Тимошенко

В центре Киева повесили билборды с изображением лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, которая намерена стать президентом Украины. На плакатах Тимошенко пририсовали большую бородавку на лице и приписали: «2019 – последний шанс для бабуси», - передает РЕН-ТВ.

Коломойский назвал лидера президентской кампании на Украине

Соратники Юлии Тимошенко заявили, что авторы этих плакатов – соратники президента Украины Петра Порошенко. Представители партии «Батьковщина» назвали инцидент с размещением плакатов «грязной провокацией» и собрались обратиться в правоохранительные органы.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Предвыборая кампания стартует в конце декабря 2018 года.

Юлия Тимошенко уже начала активную избирательную кампанию. По данным экспертов, бывший украиский премьер Тимошенко на данный момент является лидером президентской гонки.