//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наталья Фриске поздравила родителей с 45-летием семейной жизни
- СМИ: Агузарова уже год не выходит из квартиры
- Сергею Лазареву прислали старинный герб его рода из Перми, певец в шоке
- Кит Харингтон опроверг связь с бывшей участницей «ДОМа-2»
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Киеве появились плакаты с обезображенной Юлией Тимошенко
25 ноября 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Киева повесили билборды с изображением лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, которая намерена стать президентом Украины. На плакатах Тимошенко пририсовали большую бородавку на лице и приписали: «2019 – последний шанс для бабуси», - передает РЕН-ТВ.
Соратники Юлии Тимошенко заявили, что авторы этих плакатов – соратники президента Украины Петра Порошенко. Представители партии «Батьковщина» назвали инцидент с размещением плакатов «грязной провокацией» и собрались обратиться в правоохранительные органы.
Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Предвыборая кампания стартует в конце декабря 2018 года.
Юлия Тимошенко уже начала активную избирательную кампанию. По данным экспертов, бывший украиский премьер Тимошенко на данный момент является лидером президентской гонки.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//Политика
Украина готовит проект резолюции для ООН по Азовскому и Черному морям
//В мире
Десятки мирных граждан, среди которых дети, пострадали в Алеппо при химатаке
//Новости МирТесен
//В мире
Пользователи Сети посмеялись над британским генералом, сравнившим Россию с ИГ
//Общество
//Общество
//Новости партнеров
//Спорт
Медведева призналась: не ожидала столько негатива после ухода от Тутберидзе
//Спорт
Названы российские фигуристки-участницы финала Гран-при по фигурному катанию
//Спорт
Женя Медведева не прошла в финал Гран-при, фигуристка сама знает почему
//Политика
Посольство России отметило вклад России в безопасность Великобритании
//Новости СМИ2
Наталья Фриске поздравила родителей с 45-летием семейной жизни
//Общество
//В мире
В МВД Украины рассказали о ходе работ по обустройству границы с Россией
//В мире
Поляков возмутила наклейка с трезубцем на автомобиле украинца
//В мире
//live
//Общество
//Общество
//Культура
//Общество
В РПЦ предрекли гонения против священнослужителей на Украине
//Общество
В Курске более 20 тысяч жителей остались без горячей воды из-за аварии на ТЭЦ