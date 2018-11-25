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Названа сумма первого транша МВФ для Украины

25 ноября 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

Названа сумма первого транша МВФ для Украины
фото: pixabay.com

В этом году Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе около 2,5 миллиардов долларов. Украина получит первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов.

Как узнали "Украинские новости", второй и третий транши составят по 1,2 миллиарда долларов. Ожидается, что Украина получит от МВФ около $2,5 млрд до конца 2018 года.

МВФ ставил четыре условия, которые украинские власти должны выполнить для получения кредитов.
краина должна провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет, реорганизовать Государственную фискальную службу и повысить цена на газ для населения.

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Названа сумма первого транша МВФ для Украины

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Постпред РФ при ЕС Чижов: Рождество у Терезы Мэй будет невеселым

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В Кирове пьяный водитель сбил двух человек. Погибла девочка

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Посольство России отметило вклад России в безопасность Великобритании

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//Шоу-бизнес

Наталья Фриске поздравила родителей с 45-летием семейной жизни

Наталья Фриске поздравила родителей с 45-летием семейной жизни

Младшая сестра Жанны Фриски стихами поздравила родителей с сапфировой свадьбой и опубликовала снимок их свадьбы в 1973 году. Вместе Ольга Копылова и Владимир Фриске прожили уже 45 лет.

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МИД Чехии назвал Россию "угрозой" для Евросоюза

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МИД России прокомментировал заявление Порошенко про голодомор

МИД России прокомментировал заявление Порошенко про голодомор

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//Общество

Как в Московском зоопарке живут редкие животные?

Как в Московском зоопарке живут редкие животные?

Как известно, в Московском зоопарке родился детеныш редкой равнинной гориллы. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. Как в зоопарке спасают редких и исчезающих животных рассказал Вадим Марьинский, научный сотрудник биологического факультета МГУ.

//В мире

Порошенко заявил об исторической ответственности России за голод 30-х годов

Порошенко заявил об исторической ответственности России за голод 30-х годов

Ответственность за Голодомор 1932-1933 годов на Украине лежит на Российской Федерации, как правопреемнице Союза Советских Социалистических Республик, заявил сегодня украинский лидер Петр Порошенко.

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В МВД Украины рассказали о ходе работ по обустройству границы с Россией

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Как избежать встречи с супербактериями?

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Супербактерии — разновидность микроорганизмов, которые проявляют завидную устойчивость к различным типам антибиотиков, включая даже последние поколения лекарств. Об этом пишет The Sun.

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Бродившую по путям девушку переехал трамвай в Петербурге

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//Наука

Гробница служителя бога солнца обнаружена в Египте

Гробница служителя бога солнца обнаружена в Египте

Гробницу времен XIX династии фараонов (примерно 1292–1186 годы до нашей эры), которая принадлежала служителю храма Бога Амона, нашли археологи рядом с городом Луксор на юге Египта.

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Поляков возмутила наклейка с трезубцем на автомобиле украинца

Поляков возмутила наклейка с трезубцем на автомобиле украинца

Житель польского города Перемышля решил остановить автомобиль украинского преподавателя из-за наклейки с национальным трезубцем на бампере, объясняя это тем, что символ был не желто-голубым, а красно-черным.

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При ударе коалиции по сирийскому Хаджину погибли два десятка мирных жителей

При ударе коалиции по сирийскому Хаджину погибли два десятка мирных жителей

В результате удара международной коалиции, возглавляемой США, по сирийскому городу Хаджин погибли 20 человек. Среди погибших девять детей, а также восемь женщин из одной семьи.

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В ходе протестов в Париже пострадали журналисты RT

В ходе протестов в Париже пострадали журналисты RT

Во время протестов "желтых жилетов" в Париже пострадали сотрудники RT France, корреспондент RT и стрингер Ruptly. Число задержанных в ходе акции возросло до 35 человек, количество пострадавших — до восьми.

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ДНР: Киев предлагает обменять пленных по формуле "60 на 19"

ДНР: Киев предлагает обменять пленных по формуле "60 на 19"

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«Почему мы должны доказывать, что американцы были на Луне?»

«Почему мы должны доказывать, что американцы были на Луне?»

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ЛНР: ВСУ переправляют взрывчатку из Донбасса в страны Запада

ЛНР: ВСУ переправляют взрывчатку из Донбасса в страны Запада

Представитель Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что украинское командование продолжает вывозить взрывчатку и боеприпасы с территории Донбасса, а после перепродает в страны Запада.

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Мужчины уже вовсю пользуются дамскими секретами красоты

Мужчины уже вовсю пользуются дамскими секретами красоты

Декоративные косметические средства, разработанные специально для мужского пола, постепенно занимают все больше места на витринах магазинов. Заглянем в косметичку современного мужчины.

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"Боинг" уверен в безопасности самолетов 737 MAX 8, несмотря на наличие дефекта

"Боинг" уверен в безопасности самолетов 737 MAX 8, несмотря на наличие дефекта

В корпорации Boeing, где проводят тщательное расследование на наличие дефекта после катастрофы в Индонезии, заверяют, что были уверены в безопасности лайнера 737 MAX 8, сообщила The Jakarta Post.

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Кит Харингтон опроверг связь с бывшей участницей «ДОМа-2»

Кит Харингтон опроверг связь с бывшей участницей «ДОМа-2»

Звезда «Игры Престолов» Кит Харингтон через своего представителя заявил, что не изменял своей супруге Роуз Лесли с российской моделью Ольгой Власовой. Он отрицает даже факт своего знакомства с моделью.

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Как Максим Аверин портрет Людмилы Гурченко украл

Как Максим Аверин портрет Людмилы Гурченко украл

Телевизионному сериалу "Глухарь" исполнилось 10 лет. У журналистов в юбилей популярной эпопеи о работе сотрудников отдела милиции возник вопрос о том, насколько часто актеры сами преступали закон.

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Мария Захарова высмеяла опечатку Петра Порошенко

Мария Захарова высмеяла опечатку Петра Порошенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пошутила над ошибкой в сообщении Петра Порошенко, в котором украинский лидер рассуждал о «гибридной войне».

//Экономика

Названы главные риски для российской экономики в ближайшие годы

Названы главные риски для российской экономики в ближайшие годы

Согласно результатам исследования экономистов Центра развития НИУ Высшая школа экономики, грядущий год станет одним из самых сложных для России. Прогноз опубликован на официальном сайте учреждения.

//Культура

Театральный критик Инна Вишневская умерла в Москве

Театральный критик Инна Вишневская умерла в Москве

Писательница, литературовед, театральный и литературный критик Инна Вишневская умерла в столице в возрасте 93 лет. Об этом сообщил в соцсети ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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Порошенко поедет с президентом Латвии в Донбасс

Порошенко поедет с президентом Латвии в Донбасс

Глава украинского государства Петр Порошенко сообщил, что его латвийский коллега Раймондс Вейонис планирует посетить Донбасс в рамках официального визита на Украину: «он будет прямо возле линии столкновения».

//Расследования

Адвокат пострадавшей впервые высказался по делу в Уфе

Адвокат пострадавшей впервые высказался по делу в Уфе

Накануне журналисты дозвонились до адвоката потерпевшей девушки-дознавателя с просьбой прокомментировать появившиеся заявления защиты о наличии алиби у подозреваемых в надругательстве мужчин.

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Лавров: выход США из ДРСМД будет опрометчивым шагом

Лавров: выход США из ДРСМД будет опрометчивым шагом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу заявил, что выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет весьма опрометчивым шагом.

//Общество

В РПЦ предрекли гонения против священнослужителей на Украине

В РПЦ предрекли гонения против священнослужителей на Украине

Действия киевских властей по отношению к представителям канонической Украинской православной церкви Московского патриархата ведут к нарастанию противостояния внутри государства.

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В московской "подземке" рассказали, как экономить время в часы пик

В московской "подземке" рассказали, как экономить время в часы пик

Пассажирам московского метрополитена рассказали, как значительно сэкономить свое время в часы пик. Информация об этом появилась на официальной странице столичной подземки в Instagram.

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На видео запечатлели синхронную посадку двух Су-57

На видео запечатлели синхронную посадку двух Су-57

В сети в субботу, 24 ноября, появилась уникальная видеозапись. В ролике, о котором идет речь, можно увидеть синхронную посадку двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

//Расследования

На Урале школьник выстрелил в приятеля из ружья после неудачной шутки

На Урале школьник выстрелил в приятеля из ружья после неудачной шутки

В поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области школьник выстрелил из ружья в своего приятеля после того, как тот неудачно пошутил. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении СК РФ.

//Происшествия

В Курске более 20 тысяч жителей остались без горячей воды из-за аварии на ТЭЦ

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В сети обсуждают похорошевшую Ларису Гузееву

В сети обсуждают похорошевшую Ларису Гузееву

Поклонники известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой отметили, что в последнее время она невероятно похорошела. В сети в настоящий момент активно обсуждают внешность 59-летней женщины.

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