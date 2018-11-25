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Названа сумма первого транша МВФ для Украины
25 ноября 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
В этом году Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе около 2,5 миллиардов долларов. Украина получит первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов.
Как узнали "Украинские новости", второй и третий транши составят по 1,2 миллиарда долларов. Ожидается, что Украина получит от МВФ около $2,5 млрд до конца 2018 года.
МВФ ставил четыре условия, которые украинские власти должны выполнить для получения кредитов.
краина должна провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет, реорганизовать Государственную фискальную службу и повысить цена на газ для населения.
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