Названа сумма первого транша МВФ для Украины

В этом году Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе около 2,5 миллиардов долларов. Украина получит первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов.

Как узнали "Украинские новости", второй и третий транши составят по 1,2 миллиарда долларов. Ожидается, что Украина получит от МВФ около $2,5 млрд до конца 2018 года.

МВФ ставил четыре условия, которые украинские власти должны выполнить для получения кредитов.

краина должна провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет, реорганизовать Государственную фискальную службу и повысить цена на газ для населения.