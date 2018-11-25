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Постпред РФ при ЕС Чижов: Рождество у Терезы Мэй будет невеселым
25 ноября 2018, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]
Постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов предположил, что рождественские праздники для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в этом году будут невеселыми.
Сегодня в Брюсселе пройдет внеочередное заседание Евросовета, на котором европейские лидеры должны вынести согласованное решение по проекту договора об упорядоченном выходе Великобритании из Европейского союза.
По мнению российского представителя в ЕС, радоваться согласованию проекта договора о Brexit сторонам рано, так документ еще должен быть утвержден двумя парламентами, Европейским и британским, - сообщает РИА Новости.
Чижов напомнил, что "более полугода британская сторона по внутриполитическим причинам не могла согласовать свою переговорную позицию по самому сложному вопросу в рамках "развода" – что делать с границей между Ирландией и Северной Ирландией".
"14 ноября ценой нескольких новых отставок в своем кабинете Терезе Мэй удалось добиться согласия правительства на вариант, предложенный Евросоюзом, – чтобы Северная Ирландия временно осталась в его Таможенном союзе и едином рынке", — уточнил постпред. По его словам, "теперь лидеры ЕС могут утвердить "соглашение о выходе", что, скорее всего, и произойдет на специально созываемом для этого заседании Евросовета".
Но, как подчеркнул Чижов, многие британские депутаты, как оппозиционеры, так и однопартийцы Мэй, уже четко дали понять: несмотря на то, что премьер-министр уверяет, будто нынешняя "сделка" — это лучшее, чего можно было добиться, их она не устраивает".
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