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Пользователи Сети посмеялись над британским генералом, сравнившим Россию с ИГ
25 ноября 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают мнение главы Генштаба Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита заявившего, что Россия представляет более серьезную угрозу, чем террористичнские организации "Исламское государство" и "Аль-Каида", запрещенные в РФ.
Россияне считают, что британским генералам лечиться надо, - передает РИА Новости. "Лечиться им пора", — возмущена Нонна Тодорова - пользователь соцсети ВКонтакте. "Британия перепила Эрл Грея и сидит уже на какой-то другой траве", — пошутил @varwarka. "Россия ИГ уничтожает, поэтому и враг…", "Создатели "Исламского государства*" и "Аль-Каиды*" боятся россиян", — иронизируют пользователи сети.
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". По его мнению, Европе нужно опасаться пропаганды Кремля.
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