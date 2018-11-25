Десятки мирных граждан, среди которых дети, пострадали в Алеппо при химатаке

В Сирии десятки мирных граждан, среди которых дети, пострадали в результате атаки на Алеппо, которую устроили террористы. Симптомы пострадавших, свидетельствуют о том, что при атаке боевиков, "вероятно, использовался хлорный газ".

Глава департамента здравоохранения провинции Алеппо Зиад Хадж Таха рассказал, что все пострадавшие страдают от удушья, у них слезятся глаза.​ По его данным, пострадали 50 человек, - передает агентство SANA. Корреспондент Al Mayadeen позднее сообщил об увеличении получивших химические отравления до 100 человек, - передает РБК. Десяткам пострадавших оказана медицинская помощь.

По информации сирийских СМИ, обстрел жилых кварталов Алеппо велся террористическими группировками, находящимися в идлибской зоне деэскалации.

Полиция Алеппо возложила ответственность за атаку на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в России.

Сирийские военные уже нанесли ответный удар по позициям боевиков.