Порошенко заявил об исторической ответственности России за голод 30-х годов

Ответственность за Голодомор 1932-1933 годов на Украине лежит на Российской Федерации, как правопреемнице Союза Советских Социалистических Республик, заявил сегодня украинский лидер Петр Порошенко.

Порошенко, выступая в Киеве в связи с 85-й годовщиной Голодомора заявил, что срока давности это преступление не имеет. Он при этом назвал голод 30-х годов "геноцидом украинского народа". Украинский президент высказал уверенность, что российские власти боятся "свободной европейской Украины".