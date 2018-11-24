В МВД Украины рассказали о ходе работ по обустройству границы с Россией

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что на украинско-российской границе выполнено почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству: "Общий участок совместной с Россией границы составляет 2300 километров".

Действие программы возведения инженерно-технического обустройства границы с Российской Федерацией продлено до 2021 года из-за недофинансирования проекта.

По словам председателя Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала, обустройство границы с Россией на данный момент является одной из главных задач. В бюджете на наступающий год уже заложено 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов) на проект.