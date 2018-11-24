Поляков возмутила наклейка с трезубцем на автомобиле украинца

Житель польского города Перемышля решил остановить автомобиль украинского преподавателя из-за наклейки с национальным трезубцем на бампере, объясняя это тем, что символ был не желто-голубым, а красно-черным. Польша начала проверку украинской игры про фашистские концлагеря

Поляк заблокировал дорогу и вызвал полицейских. Снимать наклейку преподаватель "Львовской политехники" Иван Кульчицкий не стал, а это нарушение закона Польши о тоталитаризме, запрещающего определенные украинские символики. На украинца заведено уголовное дело, его ждут большой штраф или тюремный срок.

"Мы впервые за столько лет столкнулись с явным нарушением прав и свобод граждан Украины в Польше", — заявил Кульчицкий.

Ранее лидер Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому на территории страны запрещена "бандеровская идеология".