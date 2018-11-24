При ударе коалиции по сирийскому Хаджину погибли два десятка мирных жителей

В результате удара международной коалиции, возглавляемой США, по сирийскому городу Хаджин погибли 20 человек. Среди погибших девять детей, а также восемь женщин из одной семьи.

Удар пришелся по территории городского рынка, сообщает государственное информагентство SANA. Нанесен большой ущерб жилым домам и имуществу.

Вчера, 23 ноября при аналогичном рейде западной коалиции в Хаджине погибли 11 сирийцев.

Авиация коалиции во главе с США 21 ноября нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив белый фосфор.

Только в этом месяце в результате авиаударов погибли и получили ранения свыше 100 мирных жителей.