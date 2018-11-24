В ходе протестов в Париже пострадали журналисты RT

Во время протестов "желтых жилетов" в Париже пострадали сотрудники RT France, корреспондент RT и стрингер Ruptly. Число задержанных в ходе акции возросло до 35 человек, количество пострадавших — до восьми. В центре Парижа выросли баррикады

Как сообщает RT, у оператора телеканала RT France небольшая травма головы. При применении слезоточивого газа также пострадали корреспонденты съемочных групп RT France. Один из них получил ожоги.

Пострадала также корреспондент RT Шарлотта Дубенски, которая вела прямое включение с места событий. А стрингер видеоагентства Ruptly получил синяк от попавшего в него камня.

В демонстрациях по всей стране участвуют около 81 тысячи человек, в том числе восемь тысяч — в Париже, из них пять тысяч — на Елисейских полях. Как сообщалось ранее, участники демонстрации выступают против грядущего повышения цен на топливо.