ЛНР: ВСУ переправляют взрывчатку из Донбасса в страны Запада

Представитель Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что украинское командование продолжает вывозить взрывчатку и боеприпасы с территории Донбасса, а после перепродает в страны Запада.

Филипоненко утверждает, что 18 ноября с территории предприятия "Заря", которое расположеного в населенном пункте Рубежное Луганской области, на грузовиках 10-й бригады ВСУ вывезли более 34 тонн тротила. При этом дело представлялось так, будто вывозятся химические средства для защиты растений.

Этот груз предназначается для химической компании "Нитро Хим" в Польше, являющейся ведущим поставщиком тротила в США, страны Африки, Европы и Азии.

В настоящее время известно о поставленных за рубеж более 140 тонн взрывчатки.