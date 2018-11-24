"Боинг" уверен в безопасности самолетов 737 MAX 8, несмотря на наличие дефекта

В американской корпорации Boeing, где проводят тщательное расследование на наличие дефекта после катастрофы в Индонезии, заверяют, что были уверены в безопасности одной из наиболее распространенных моделей лайнера 737 MAX 8, сообщила The Jakarta Post.

На данный момент заказчикам поставлены тысячи лайнеров 737 MAX по всему миру. Напомним, крушение рейса Lion Air JT610 произошло 29 октября 2018 года сразу после взлета из аэропорта города Тангеранг на острове Ява.

Это стало первой катастрофой с участием модели 737 MAX 8, которая вызвала серьезную обеспокоенность по поводу безопасности самолета, оборудованного по последнему слову техники, включая автоматическую систему контроля, позволяющую избежать опасного задирания носа во время полета.

Национальный транспортный комитет по безопасности Индонезии, который расследует обстоятельства трагедии, установил, что борт Lion Air испытывал ошибочный входной сигнал от одного из датчиков угла атаки. Эта характеристика автоматической системы контроля полета, которая не была внедрена в ранние модели.

После трагедии компания "Боинг" выпустила бюллетень для пилотов с предупреждением о возможности ложного сигнала датчиков угла атаки и информацией о том, как с этой проблемой справиться, что породило еще более противоречивую информацию вокруг модели 737 MAX 8. Кроме того, это вызвало недовольство со стороны объединений пилотов, потому что они не были уведомлены об этом ранее, сообщила The Jakarta Post.

По информации, имеющейся в распоряжении The Seattle Times, Федеральное управление гражданской авиации США в настоящее время обследует модель 737 MAX на наличие возможного дефекта в дизайне.

Пресс-секретарь Boeing Каролина Хатчесон заверила, что производитель предпринимает все усилия для того, чтобы выяснить причины крушения рейса Lion Air, работая в тесной связке с группой экспертов, расследующей инцидент.

Ранее глава Boeing Деннис Мюленберг отметил в интервью Fox Business Network, что лайнеры 737 MAX могут осуществлять безопасные полеты, поскольку компания потратила "тысячи часов на проведение тестирования, оценки".

"Как отметили индонезийские власти, первоначально наблюдались показания неаккуратного сигнала от датчика угла атаки. Конечно, лайнер может обработать этот сигнал", - заверил гендиректор "Боинг".

Напомним, на борту лайнера рейса Lion Air JT610 находились 189 человек, все они погибли.