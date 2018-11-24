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В центре Парижа выросли баррикады
24 ноября 2018, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Париже число манифестантов на Елисейских полях достигло в субботу 5 тысяч человек. Об этом сообщил, выступая перед журналистами, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
В центре французской столицы недалеко от Елисейских полей демонстранты построили баррикады. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ и снесли часть заграждений.
Участники демонстрации выступают против грядущего повышения цен на топливо. Среди них замечены около сотни ультраправых, сообщает телеканал CNews со ссылкой на Елисейский дворец.
В Париж стянута полиция и жандармерия из пригородов. К неудовольствию правоохранителей, у стихийного движения французов нет лидеров, с которыми можно было бы вступить в переговоры.
Напомним, как ранее сообщали АН, один из демонстрантов предъявил требование личной встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Мужчина угрожал полицейским взрывчаткой.
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