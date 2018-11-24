Порошенко поедет с президентом Латвии в Донбасс

Глава украинского государства Петр Порошенко сообщил, что его латвийский коллега Раймондс Вейонис планирует посетить Донбасс в рамках официального визита на Украину: «он будет прямо возле линии столкновения».

В какие именно места собирается поехать президент Латвии, Порошенко в целях безопасности не сообщил, отметил только, что Вейонис «собственными глазами хочет посмотреть, что происходит там».

«Для меня сложно осознать и представить, что в Европе есть территории, которые поражены таким конфликтом», - отметил Вейонис, передает ТАСС.

Поездка латвийского лидера запланирована на 25 ноября. Сегодня Порошенко и Вейонис провели встречу в Киеве.