Лавров: выход США из ДРСМД будет опрометчивым шагом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу заявил, что выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет весьма опрометчивым шагом.

В рамках пресс-конференции Лаврова с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой, глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона уже не раз излагала свою позицию о планах США выйти из ДРСМД. По словам министра, она ничуть не изменилась, передает РИА "Новости".

Сергей Лавров добавил, что данное соглашение в течение десятилетий признавалось одним из краеугольных камней безопасности и стабильности во всем мире.