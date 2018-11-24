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Лавров: выход США из ДРСМД будет опрометчивым шагом
24 ноября 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу заявил, что выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет весьма опрометчивым шагом.
В рамках пресс-конференции Лаврова с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой, глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона уже не раз излагала свою позицию о планах США выйти из ДРСМД. По словам министра, она ничуть не изменилась, передает РИА "Новости".
Сергей Лавров добавил, что данное соглашение в течение десятилетий признавалось одним из краеугольных камней безопасности и стабильности во всем мире.
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