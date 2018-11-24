Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Сирии

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирии. Согласно последней информации, главы ведомств двух стран связались по телефону.

Подчеркивается, что Шойгу и Акар поделились мнениями насчет региональной безопасности, а также насчет технических и тактических мер для ее поддержания, передает в субботу днем, 24 ноября, RT