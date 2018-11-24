Эйфелеву башню в Париже закрыли на сутки

В субботу, 24 ноября, Эйфелеву Башню в Париже закроют на сутки. Согласно последней информации источников, протестные акции ожидаются сегодня по всей Франции из-за высоких цен на бензин и дизель.

На официальной страничке башни в социальной сети Twitter отметили, что демонстрации могут пройти, в частности, на Марсовом поле, которое расположено рядом с достопримечательностью.

Подчеркивается, что те туристы, которые заранее приобрели билеты на посещение Эйфелевой башни на 24 ноября, в течение дня получат письма на электронную почту с альтернативными вариантами подъема на самую известную обзорную площадку Парижа.