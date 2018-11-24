Во Франции обезвредили участника протестов, угрожающего взрывчаткой

Полиция Франции в городе Анже провела операцию по обезвреживанию человека, который утверждал, что имеет при себе взрывчатые вещества, и требовал, чтобы протестующих приняли в Елисейском дворце.

Страсти разгорелись в пятницу вечером из-за повышения цен на топливо. Мужчина, одетый как протестующие (в желтую светоотражающую одежду), требовал личной встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном.

При себе у француза была действующая, готовая в любой момент взорваться, граната. Спустя несколько часов переговоров 45-летний гражданин Франции сдался правоохранителям и был задержан.

Массовые протесты из-за грядущего роста стоимости топлива проходят по всей стране с середины месяца. Полиция ранее сообщала о более 500 пострадавших, пишет РИА Новости. Также погибла одна женщина.