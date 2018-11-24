Сенатор Алексей Пушков в минувшую пятницу, 23 ноября, оценил слова президента Украины Петра Порошенко, о том, что от визитов главы РФ Владимира Путина в Крым полуостров не станет российским.

Политик отметил, что на самом деле Крым всегда был частью России и четыре года назад вновь воссоединился со страной после "недолгого недоразумения". На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков подчеркнул, что полуостров не вернется на Украину даже от "заклинаний Порошенко".

Напомним, накануне Владимир Путин провел расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации майского указа. Мероприятие прошло в Ялте.