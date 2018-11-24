Видео, как паром в Сан-Франциско на полном ходу протаранил причал

В причал порта американского города Сан-Франциско в штате Калифорния на полном ходу врезался паром с пассажирами. Об этом в субботу сообщил местный филиал телеканала CBS.

По предварительным данным, на борту парома находились 53 человека, передает агентство ТАСС. Двое из них пострадали, информации об их состоянии пока нет.

Причал и паром получили значительные повреждения. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы США. По факту ЧП ведется расследование.