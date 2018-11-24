Власти Великобритании планируют выделить 14,1 миллион долларов на защиту Украины от "иностранной агрессии". Об этом говорится в отчете королевского Фонда по предотвращению конфликтов, содействию стабильности и безопасности.

Согласно последней информации, данные средства будут направлены на подготовку личного состава ВСУ. Куратором данной программы станет Министерство иностранных дел Соединенного Королевства, а также Минобороны, департамент международного развития, государственное управление Великобритании по налогам и таможенным сборам и национальное криминальное агентство, сообщает RT.

Уточняется, что помощь, которую Британия оказывает Украине не должна усилить конфликт, так как направлена исключительно на тыловое обеспечение и оказание медпомощи.