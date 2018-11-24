Лавров: США подстегивают военную деятельность у российских границ в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 24 ноября, заявил, что власти Соединенных Штатов Америки подстегивают весьма опасную военную деятельность у российских границ в Европе.

По словам дипломата, безопасность граждан Европы находится под угрозой подобной политики. Лавров подчеркнул, что ситуация, сложившаяся на Украине, привела к геополитическим играм США и их единомышленников, а также к слепоте бюрократии ЕС.

В интервью португальской газете "Публику" глава МИД РФ заметил, что в настоящий момент диалог между Россией и Евросоюзом серьезно нарушен, вследствие чего производителям в Европе наносится гигантский ущерб. Соединенные Штаты при этом никаких потерь не несут.