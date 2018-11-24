//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Регина Тодоренко демонстрирует идеальную физическую форму за пару дней до родов
- Сергей Безруков вновь стал отцом
- Анна Семенович опубликовала смелое фото без макияжа
- Лолита Милявская несколько дней хвалится подарками на юбилей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Американский военнослужащий был убит в Афганистане
24 ноября 2018, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 24 ноября, на территории Афганистана был убит американский военнослужащий. Соответствующую информацию сегодня рано утром предоставили сотрудники миссии НАТО "Решительная поддержка".
К настоящему моменту точной информации о личности погибшего гражданина США, а также обстоятельствах его гибели не поступало, говорится на сайте миссии.
Напомним, операция "Решительная поддержка" Североатлантического альянса началась 1 января 2015 года. Она была создана для обучения и оказания помощи правительственным силам Афганистана. Сейчас на территории страны находятся около 7,5 тыс. военных из стран НАТО и прочих государств, а также не менее 15,5 тыс. военнослужащих непосредственно из США.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Британия направит $14 млн на защиту Украины от "агрессии других стран"
//Новости МирТесен
//Общество
АН публикует список российских олигархов из перечня интересов Великобритании
Регина Тодоренко демонстрирует идеальную физическую форму за пару дней до родов
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
Лавров: США подстегивают военную деятельность у российских границ в Европе
//Общество
//Хайтек
Хакеры рассказали об антироссийской программе Великобритании
//Новости СМИ2
//В мире
Все туристы, находившиеся на борту пропавшего в Доминикане вертолета, погибли
//В мире
//Наука
//Общество
//Общество
//Общество
Татьяна Голикова знает, как мотивировать россиян рожать детей
//Политика
//Политика
В Кремле отреагировали на протест Киева из-за посещения Крыма Путиным
//Политика
МИД Украины направил России ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым
//Общество
//В мире
В Китае студент совершил нападение на учащихся и преподавателей колледжа
//В мире
//Общество
Российские миллиардеры спешно продают свои дорогие игрушки - яхты
//Политика
Пушков прокомментировал слова Тимошенко о массовом бегстве украинцев
//Общество
Путин призвал показывать реальные зарплаты и пенсии, а не красивые цифры
//Культура
Суд для писателей, продолжающих классические произведения, - читательский спрос