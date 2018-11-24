Американский военнослужащий был убит в Афганистане

В субботу, 24 ноября, на территории Афганистана был убит американский военнослужащий. Соответствующую информацию сегодня рано утром предоставили сотрудники миссии НАТО "Решительная поддержка".

К настоящему моменту точной информации о личности погибшего гражданина США, а также обстоятельствах его гибели не поступало, говорится на сайте миссии.

Напомним, операция "Решительная поддержка" Североатлантического альянса началась 1 января 2015 года. Она была создана для обучения и оказания помощи правительственным силам Афганистана. Сейчас на территории страны находятся около 7,5 тыс. военных из стран НАТО и прочих государств, а также не менее 15,5 тыс. военнослужащих непосредственно из США.