Все туристы, находившиеся на борту пропавшего в Доминикане вертолета, погибли

Сегодня стало известно, что все туристы, которые находились на борту вертолета, пропавшего в Доминикане, погибли. Разбившийся летательный аппарат нашли в городе Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа.

Известно, что на борту были шесть человек, в частности, пилот. К настоящему моменту установлена личность летчика, а также пассажира по имени Ричард Филип, передает издание Nacion Dominicana.

Местные власти отмечают, что в последний раз этот вертолет вышел на связь с диспетчерами, когда находился от города Ла-Романа примерно в восьми километрах.

Пока не сообщается, что стало причиной падения воздушного судна.