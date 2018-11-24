В Британии собака, оставленная в машине, случайно задавила своего хозяина

В Великобритании собака, оставленная в автопогрузчике, случайно задавила своего хозяина. Происшествие случилось год назад неподалеку от города Уэстон-сьюпер-Мэр на западе Англии, но лишь сейчас удалось установить точную причину гибели фермера.

Оказалось, что 70-летней Дерек Мид во время строительства дома вышел из погрузчика и оставил рычаг переключения скоростей в нейтральном положении. В салоне машины осталась собака фермера.

Как сообщает телеканал CNN, пес в какой-то момент случайно нажал на рычаг, вследствие чего погрузчик начал двигаться. Дерек Мид не успел отбежать в сторону и скончался на месте. Согласно некоторым данным, пожилой мужчина получил перелом позвоночника.