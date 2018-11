В Китае робот выписал штраф фотографии знаменитости на автобусе

В китайском городе Нинбо в провинции Чжэцзян система распознавания лиц по ошибке выписала штраф за переход на красный сигнал светофора фотографии знаменитости, размещенной на городском автобусе.

Речь идет о снимке известной китайской бизнес-леди Дун Минчжу. Автобус просто проезжал камеры, но искусственный интеллект принял женщину с рекламного плаката за реального человека.

Когда система распознавания лиц зафиксировала "нарушителя", фотография высветилась на специальном экране, находящемся рядом. Очевидцы тут же опубликовали фото в социальных сетях.

После выявления такого курьезного случая ложного срабатывания системы, техперсонал, отвечающий за оборудование, сделал необходимые обновления, чтобы такая ошибка больше не повторялась.

Facial recognition catches China’s air con queen Dong Mingzhu jaywalking, but turns out to be her face on a bus ad https://t.co/gEY8aacGqx