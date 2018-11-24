В Китае робот выписал штраф фотографии знаменитости на автобусе

В китайском городе Нинбо в провинции Чжэцзян система распознавания лиц по ошибке выписала штраф за переход на красный сигнал светофора фотографии знаменитости, размещенной на городском автобусе.

Речь идет о снимке известной китайской бизнес-леди Дун Минчжу. Автобус просто проезжал камеры, но искусственный интеллект принял женщину с рекламного плаката за реального человека.

Когда система распознавания лиц зафиксировала "нарушителя", фотография высветилась на специальном экране, находящемся рядом. Очевидцы тут же опубликовали фото в социальных сетях.

После выявления такого курьезного случая ложного срабатывания системы, техперсонал, отвечающий за оборудование, сделал необходимые обновления, чтобы такая ошибка больше не повторялась.