Во Флориде открыли стрельбу у магазина, двое погибших

В округе Майами-Дейд американского штата Флорида была открыта стрельба у магазина. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в минувшую пятницу, 23 ноября.

Известно, что в результате случившегося погибли два человека, а еще двое получили ранения. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, передает издание Miami Herald.

Местный телеканал WSVN в свою очередь уточняет, что погибшими оказались мужчина и женщина. Данных о состоянии пострадавших пока не поступало. На место выехали сотрудники полиции, которые сейчас пытаются установить личность стрелявшего, а также мотивы его поступка.