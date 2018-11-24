Лавров сравнил политику Запада с реакцией на супружескую измену

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмешил зал своим ироничным комментарием о попытках западных стран обвинять Москву "во всех смертных грехах" при помощи средств массовой информации.

В рамках своего выступления на конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров заметил, что некоторые западные партнеры игнорируют прямой диалог с РФ. В частности, министр напомнил об обвинениях Финляндии и Норвегии в адрес РФ о "вмешательстве" в работу GPS во время осенних военных учений НАТО Trident Juncture.

По словам Сергея Лаврова, чаще люди предъявляют все претензии лично, а не используют для этого газеты, телевидение или радио. Глава МИД РФ отметил, что если у человека есть подозрения насчет верности супруги, то прнято ее прямо об этом спросить, а не обращаться в СМИ. После этой реплики в зале засмеялись и начали аплодировать, передает РИА "Новости".