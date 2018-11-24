Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сделал резонансное заявление. По словам политика, украинское руководство прибегает к "унизительному обману" граждан страны в попытке получить новый транш МВФ.

Как утверждает Мосийчук, правительство пугает украинцев тем, что если завтра не будет принят бюджет, то сразу наступит дефолт. Депутат подчеркнул, что этого не произойдет. На самом деле властям следует переработать бюджет, изменить его направления и налоговый кодекс, передает РИА "Новости" слова политика.

Игорь Мосийчук заметил, что очередной кредит от МВФ Украине нужен для реструктуризации имеющейся задолженности. По его мнению, поведение украинских властей в настоящий момент является "попрошайничеством и унижением".