В Китае студент совершил нападение на учащихся и преподавателей колледжа

В результате вооруженного нападения на территории транспортно-технического колледжа в провинции Юньнань на юго-западе Китая по меньшей мере один человек погиб, 11 - получили травмы.

Инцидент произошел в пятницу в учебном учреждении города Аньнин. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 20-летний студент этого же колледжа, пишет ТАСС.

В настоящий момент на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Мотивы молодого человека и обстоятельства произошедшего устанавливаются.