Помпео: США не пустят в страну караван мигрантов

Америка не допустит на свою территорию участников так называемого каравана мигрантов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря Соединенных штатов Майкла Помпео.

По мнению Вашингтона, гражданам, входящим в состав данного каравана, и их правам определенно угрожает опасность со стороны тех, кто пытается их эксплуатировать.

Госсекретарь отметил, что работает в тесном контакте с властями Мексики и вот уже неделю совместно с мексиканским главой МИД решает проблему с беженцами.





"The caravans will not be permitted to enter the United States," says @SecPompeo in statement issued as many on the US east coast sit down for #Thanksgiving dinner. "There are real dangers to the safety and human rights of migrants from those who would prey on them."