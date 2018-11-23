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Захарова: "Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает?"
Украинские власти запретят "Азбуку" и либретто "Лебединого озера" ?
23 ноября 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова высказалась о расширение на Украине списка российских книг, запрещенных к продаже на территории страны. "Огонь, а не новости... Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? «Азбука в картинках» или либретто «Лебединого озера»?" - написала Захарова в Facebook.
Напомним, госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил к продаже на территории страны энциклопедии и справочник, которые, по мнению Киева, носят "пропагандистский характер страны-агрессора".
Запрещены: "Большая энциклопедия ножей мира" Дмитрия Силлова, "Оружие. Большой иллюстрированный гид" Андрея Мерникова, "Книга о вкусной и веганской пище" издательства "Эксмо", а также два путеводителя - по Гоа и Барселоне.
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