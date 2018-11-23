Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова высказалась о расширение на Украине списка российских книг, запрещенных к продаже на территории страны. "Огонь, а не новости... Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? «Азбука в картинках» или либретто «Лебединого озера»?" - написала Захарова в Facebook.

Напомним, госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил к продаже на территории страны энциклопедии и справочник, которые, по мнению Киева, носят "пропагандистский характер страны-агрессора".

Запрещены: "Большая энциклопедия ножей мира" Дмитрия Силлова, "Оружие. Большой иллюстрированный гид" Андрея Мерникова, "Книга о вкусной и веганской пище" издательства "Эксмо", а также два путеводителя - по Гоа и Барселоне.