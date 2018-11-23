Юлия Тимошенко призвала украинцев подписать с ней контракт

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, стремящаяся стать президентом Украины призвала украинцев подписать с ней контракт "на строительство страны". Тимошенко пообещала дойти "в каждый город и село", чтобы каждый украинец поставил на этом очень конкретном документе свою подпись.

Лидер партии "Батькивщина" сегодня в Facebook была на прямой связи со своими потенциальными избирателями.

"Я предлагаю людям подписать со мной контракт очень конкретный. Это максимально простой, понятный документ, написанный ясным и чётким языком", - заявила Юлия Тимошенко. Она пообещала украинцам вместе построить страну, в которой всем захочется жить".

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко лидером президентской гонки.