В Британии арестованный за укус полицейского щенок вернулся домой

Четырехмесячного щенка чау-чау, угодившего за решетку в Великобритании за укус полицейского, вернули хозяевам. Об этом сегодня сообщает газета Daily Mail со ссылкой на полицию графства. В Великобритании щенок укусил полицейского и попал за решетку

В заявлении полицейских отмечается, что данное решение было принято не под давлением общественности и СМИ, а по итогам расследования, а также оценки возможных рисков в будущем.

Ранее щенок Бангл был помещен в питомник, однако его хозяевам не сообщили точное местонахождение животного. В свою очередь, супруги Хейс наняли адвокатов, чтобы найти любимца.

В полиции, как ранее сообщали АН, щенок оказался потому, что укусил сотрудника правоохранительных органов, когда тот пытался поймать пса, мешавшегося на проезжей части.

