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На Украине запрещены не только российские энциклопедии, но и кулинарные книги
23 ноября 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти запретили еще пять российских книг. В Госкомитете телевидения и радиовещания Украины расширили список российский изданий, запрещенных к продаже на территории страны. Киевские власти запретили не только энциклопедии, но и кулинарные рецепты.
В список включены: "Большая энциклопедия ножей мира", "Оружие. Большой иллюстрированный гид", "Книга о вкусной и веганской пище" и два путеводителя - по Гоа и Барселоне.
По мнению Госкомитета телевидения и радиовещания Украины, в первом издании под видом энциклопедии воспевается "любовь русского человека к боевому ножу", а второе - "пропагандирует ... оружие, украшенное коммунистической символикой".
В "Книге о вкусной и веганской пище" эксперты Госкомитета отметили изображение георгиевской ленты, а в путеводителях - "пропаганду "русского мира".
Госкомтелерадио отказал двум украинским частным предпринимателям в выдаче разрешений на ввоз из России этих книг.
Напомним, два года назад президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России.
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