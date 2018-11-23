На Украине запрещены не только российские энциклопедии, но и кулинарные книги

Украинские власти запретили еще пять российских книг. В Госкомитете телевидения и радиовещания Украины расширили список российский изданий, запрещенных к продаже на территории страны. Киевские власти запретили не только энциклопедии, но и кулинарные рецепты. Сергей Шнуров объяснил, почему не дает концертов на Украине

В список включены: "Большая энциклопедия ножей мира", "Оружие. Большой иллюстрированный гид", "Книга о вкусной и веганской пище" и два путеводителя - по Гоа и Барселоне.

По мнению Госкомитета телевидения и радиовещания Украины, в первом издании под видом энциклопедии воспевается "любовь русского человека к боевому ножу", а второе - "пропагандирует ... оружие, украшенное коммунистической символикой".

В "Книге о вкусной и веганской пище" эксперты Госкомитета отметили изображение георгиевской ленты, а в путеводителях - "пропаганду "русского мира".

Госкомтелерадио отказал двум украинским частным предпринимателям в выдаче разрешений на ввоз из России этих книг.

Напомним, два года назад президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России.