Донбасс может стать жертвой применения химического оружия со стороны Украины. Это следует из заявления, сделанного Эдуардом Басуриным, который является спикером армии самопровозглашенной ДНР.

По словам Басурина, ополчению стало известно, что киевские военные, проходящие подготовку в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины, начали изучать тактику наступления на зараженной территории. Для курсантов соорудили макеты с населенными пунктами, контролируемыми властями ДНР и ЛНР. Данный факт служит подтверждением планов украинской стороны рассмотреть применение химоружия в Донбассе, отметил Эдуард Басурин на состоявшемся сегодня брифинге.

Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине назвали цель ополченцев восставшего против киевской власти Донбасса. По этому вопросу в разговоре со СМИ высказался Илья Кива, бывший участник боевых действий в регионе.