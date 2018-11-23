МИД: Россия готова к переговорам с США

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков заявил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном.

По словам дипломата, российская сторона может в любой момент вступить в переговорный процесс с американцами, однако со стороны Соединенных Штатов Америки в настоящий момент "нет никакой зрелости", передает днем в пятницу, 23 ноября, РИА "Новости".

Владимир Ермаков заметил, что пока Москва не замечает никаких определенных сигналов от Вашингтона, однако, если они будут, то переговоры могут проводиться в любом формате.