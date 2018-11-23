Верховная рада Украины приняла дефицитный бюджет на 2019 год

Верховная рада Украины приняла сегодня бюджет на 2019 год. В нем учтены требования Международного валютного фонда, выдвинутые в качестве условий для предоставления очередного кредита. Стало известно, когда Киев получит транш МВФ

Дефицит государственного бюджета Украины на следующий год составляет 2,3% ВВП, инфляция прогнозируется на уровне 7,4%, а рост экономики должен составить 3%. Расчет бюджета производился, исходя из курса 29,4 гривны за доллар.

К концу 2019 года прожиточный минимум на Украине будет составлять 72 доллара, а минимальный размер оплаты труда будет около 149 долларов. Расходы на оборону заложены в бюджет в размере 5,3% ВВП (около 7,5 миллиардов долларов).

Ряд оппозиционных депутатов Рады выступили с критикой бюджета, указав на повышение тарифов, углубление долговой зависимости страны от зарубежных кредиторов и назвав его невыполнимым, тем не менее, за его принятие высказались 240 парламентариев при необходимых 226 голосах. В ближайшее время президент страны Петр Порошенко подпишет документ, сообщает РИА Новости.