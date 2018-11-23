//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Маленькая дочка Полины Гагариной демонстрирует "балетную растяжку"
- Садальский рассказал, что никакой свадьбы Алибасова и Шукшиной не было. Шутка!
- Евгения Осина споила Наталья Штурм, заявил Андрей Разин
- Сергей Шнуров объяснил, почему не дает концертов на Украине
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Верховная рада Украины приняла дефицитный бюджет на 2019 год
23 ноября 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Верховная рада Украины приняла сегодня бюджет на 2019 год. В нем учтены требования Международного валютного фонда, выдвинутые в качестве условий для предоставления очередного кредита.
Дефицит государственного бюджета Украины на следующий год составляет 2,3% ВВП, инфляция прогнозируется на уровне 7,4%, а рост экономики должен составить 3%. Расчет бюджета производился, исходя из курса 29,4 гривны за доллар.
К концу 2019 года прожиточный минимум на Украине будет составлять 72 доллара, а минимальный размер оплаты труда будет около 149 долларов. Расходы на оборону заложены в бюджет в размере 5,3% ВВП (около 7,5 миллиардов долларов).
Ряд оппозиционных депутатов Рады выступили с критикой бюджета, указав на повышение тарифов, углубление долговой зависимости страны от зарубежных кредиторов и назвав его невыполнимым, тем не менее, за его принятие высказались 240 парламентариев при необходимых 226 голосах. В ближайшее время президент страны Петр Порошенко подпишет документ, сообщает РИА Новости.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
На Украине запрещены не только российские энциклопедии, но и кулинарные книги
//В мире
//В мире
Украинцы массово и панически бегут из страны, заявила Тимошенко
//Новости МирТесен
//В мире
Бывший участник АТО назвал цель ополченцев восставшего против Украины Донбасса
//В мире
ДНР убедилась в планах ВСУ рассмотреть применение химического оружия в Донбассе
//Новости партнеров
//Общество
Депутаты Верховной Рады напились, делая поправки в госбюджет
//Общество
Замена Кучмы на Минских переговорах пока ни к чему не привела
//Общество
Глава АРБ рассказал о сильных и слабых сторонах банковского рынка РФ
Садальский рассказал, что никакой свадьбы Алибасова и Шукшиной не было. Шутка!
//Новости СМИ2
//В мире
В Крыму напомнили Порошенко, что история не терпит сослагательного наклонения
//В мире
Захарова оценила новый эпизод «расследования» отравления в Солсбери
//Спорт
Сергей Елисеев: Чтобы и дальше побеждать, нужно укрепить научную базу
//Общество
На Украине рассказали о дискриминации переселенцев из Донецка
//Общество
Живший на 3,5 тысяч рублей саратовский депутат рассказал об итогах эксперимента
В Петербурге восемь воспитанников детсада заразились сальмонеллезом
//В мире
Источник: допрошены пилоты сбившего человека в Шереметьево самолета
//Общество
//В мире
Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения
//В мире
Британия: в случае денонсации ДРСМД может начаться новая "холодная война"
//В мире
Канада должна помочь исключить Россию из Интерпола, заявил Браудер
//В мире
//В мире
В МИД РФ оценили возможность повторения "майдана" на Украине
//Общество
//В мире