МИД напомнил США: тому, кто не слушает Лаврова, придется слушать Шойгу

В пятницу, 23 ноября, властям США напомнили о том, что тому, кто не хочет слушать министра иностранных дел Сергея Лаврова, придется прислушаться к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу.

Глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что у РФ есть решения на любое развитие событий по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Однако, по словам дипломата, Россия рассчитывает на то, что США все же не предпримут необдуманных шагов и не выйдут из ДРСМД. В противном случае Вашингтону придется слушать уже не главу МИД России Сергея Лаврова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает РИА "Новости" слова Ермакова.