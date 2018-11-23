Госдума: учения Украины на побережье Азовского моря расцениваются как провокация

В пятницу, 23 ноября, депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик заявил, что противодесантные учения Украины на побережье Азовского моря расцениваются как провокация, направленная против России.

Белик подчеркнул, что Киев зря старается спровоцировать Москву. По словам депутата, украинские военные могут с гармошкой бегать по берегу или стрелять в море по мишеням, но это не заставит Россию высадить десант на побережье Украины. Политик, также, подчеркнул, что РФ намерена защищать от свои воды от любых внешних угроз, но нападать ни на кого не собирается, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные провели на побережье Азовского моря учебные маневры. Об этом сообщили в объединенных силах Украины.