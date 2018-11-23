Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал президента Украины Петра Порошенко делать заявления о полуострове лишь после того, как усвоит истину – история не терпит сослагательного наклонения.

Ранее украинский лидер сообщил, что Украина не утратила бы Крым, если бы в 2014 году являлась членом НАТО. Иоффе отметил, что Порошенко и прочим политическим деятелям, которые так считают, следует постоянно повторять азбучную истину о сослагательном наклонении.

Крымский политик подчеркнул, что президент Украины прекрасно знает – крымчане сами выступали за присоединение полуострова к России, после чего и был проведен законный референдум, передает РИА "Новости".