Бывший участник АТО назвал цель ополченцев восставшего против Украины Донбасса

Украинский политик Илья Кива, ранее принимавший участие в Антитеррористической операции (бывшее официальное название военной операции Киева в Донбассе), рассказал о мотивах ополченцев непризнанных ДНР и ЛНР.

По словам Кивы, во время пребывания в зоне конфликта он несколько раз беседовал с защитниками самопровозглашенных государств, попавшими в плен к украинским силовикам. По итогам общения с ополченцами участник АТО убедился, что они воюют не за деньги, а «по убеждениям». Донбассовцы взяли в руки оружие ради лучшей жизни для своих детей, процитировал Илью Киву «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что армия Донецкой народной республики обнародовала информацию о провалившейся вылазке украинских разведчиков. Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько дней назад в районе города Мариуполя.