Два подростка угнали самолет американском штате Юта

Два подростка в четверг, 22 ноября, угнали самолет в городе Дженсен, расположенном в штате Юта. Согласно последней информации источников, угон осуществили мальчики четырнадцати и пятнадцати лет.

Подростки сначала угнали трактор и добрались на нем до частного аэродрома. Там они залезли в кабину одномоторного самолета и поднялись в воздух.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, воздушное судно под управлением ребят пролетело 24 километра. После этого школьники посадили летательный аппарат в аэропорту Вернал Риджина. Угонщики были задержаны и помещены в следственный изолятор.