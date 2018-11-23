Захарова оценила новый эпизод «расследования» отравления в Солсбери

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередную серию «расследования» отравления в Солсбери, в котором подозревают граждан РФ, от компании Bellingcat.

«Насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat, шокируют. Я уже не задаю риторических вопросов – я утверждаю: да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», - написала Мария Захарова в своем фейсбуке.

Ранее британская полиция опубликовала новые данные расследования отравления в Солсбери, а именно – три фрагмента записей с камер видеонаблюдения, где предполагаемые Петров и Боширов зафиксированы на вокзале, на улице и на мосту в Солсбери.