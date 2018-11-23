В Совфеде прокомментировали изменения в конституции Украины

Член комитета Совета Федерации по международным отношениям Олег Морозов прокомментировал внесение изменений в украинскую конституцию, закрепившее курс страны на членство в НАТО и Евросоюзе. Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией

«Подобные заявления Порошенко делает, скорее всего, «для внутреннего употребления». Я что-то не слышал ни от одного сколько-нибудь серьезного западного политика, что Украину вообще ждут в НАТО. А один влиятельный немецкий парламентарий прямо заявил мне, что этого не будет никогда», - высказал свое мнение Олег Морозов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в очередной раз «бесповоротно расстался с Россией», выступив в украинском парламенте перед голосованием за принятие поправок в конституцию Незалежной, сообщает РИА Новости.