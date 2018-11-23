Депутат предрек Украине «большую боль» и спрогнозировал ее «разрезание на части»

Смена власти в Киеве не поможет предотвратить распад украинского государства. Такое мнение в телевизионном эфире озвучил Леонид Калашников, представитель российского парламента.

Весной следующего года украинцы проголосуют за нового президента. Калашников, ставший участником одной из программ канала «Россия-1», высказал сомнение в том, что возможный уход из власти Петра Порошенко поможет изменить ситуацию в стране к лучшему. По словам депутата Думы, киевские руководители «запретили всех, кого только можно», зачистив левый политический фланг, поэтому жителям Украины предстоит выбрать «из тех же самых». Согласно прогнозу парламентария, для соседнего государства «все закончится через большую боль, через разрезание страны на части».

Ранее в пятницу сообщалось, что в Верховной Раде рассказали об упущенной возможности сорвать воссоединение Крыма с Россией.