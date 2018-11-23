США: поставка С-300 в Сирию может привести к повторению инцидента с Ил-20

Власти Соединенных Штатов Америки не исключают, что поставка Россией ЗРК С-300 сирийским военнослужащим может привести к повторению ошибки, которая стала причиной крушения российского самолета Ил-20.

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри напомнил, что в ходе трагедии 17 сентября в 35 километрах от побережья Средиземного моря было сбито воздушное судно, вследствие чего погибли пятнадцать человек. По его мнению поставки С-300 в Сирию приведут к тому, что подобные инциденты будут повторяться в будущем.

Как сообщает в пятницу, 23 ноября, РИА "Новости", Джеймс Джеффри призвал Москву проявить максимальную осторожность в данном вопросе.