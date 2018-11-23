Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения

Утром в пятницу, 23 ноября, стало известно, что украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря. Данную информацию предоставили в пресс-центре объединенных сил Украины.

В сообщении говорится, что в рамках напряженных учебных маневров подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" показали свою способность уничтожать вражеские десантные корабли, а также защищать собственную территорию на берегу, передает РИА "Новости".

Кроме того, в ходе учений военные инженеры оперативно заминировали участки берега, которые являются десантно-опасными, а также морские подходы к ним.