Власти Великобритании сегодня сообщили о возможности возникновения новой "холодной войны" в случае выхода Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Библиотека палаты общин британского парламента опубликовала отчет, в котором содержится информация о перспективах ДРСМД. Как сообщает RT , если США выйдут из соглашения, президент Дональд Трамп станет первым американским лидером со времен Джимми Картера, который не пожелает проводить переговоры с Россией, что, вероятно, приведет к очередной "холодной войне".

В тексте отчета, однако, подчеркивается, что при условии личной договоренности президентов РФ и Соединенных Штатов возможен компромисс и последующее продление договора.