Во время масштабной распродажи "черная пятница" в одном из торговых центров Алабамы открыли стрельбу. Происшествие случилось в ТЦ под названием Riverchase Galleria, расположенном в городе Гувер.

Очевидцы отмечают, что неизвестный злоумышленник начинал стрелять дважды. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, сообщает в пятницу, 23 ноября, портал AL.com.

К настоящему моменту точное количество пострадавших не установлено. Есть данные о том, что стрелок был оперативно ликвидирован сотрудниками местных правоохранительных органов. Мотивы преступника, а также его имя сейчас выясняют полицейские.